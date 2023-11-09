Сотни имен, адресов и телефонов молодых людей из Эстонии и Латвии вместе с копиями их документов, удостоверяющих личность, оказались в свободно доступной базе данных, состоящей из нескольких десятков человек. Как выяснил Delfi, американская компания Southwestern Advantage (ранее Southwestern Company), которая работает в Латвии уже около двух десятилетий, без всякого юридического обоснования хранила данные своих так называемых представителей. Представитель компании в Латвии лишь частично отрицал факт нарушения, но после интереса журналиста доступ к базе данных на облачном сервере исчез.

Бренд Southwestern в Латвии хорошо известен по организованной им программе. Каждое лето более тысячи студентов из Европы и других стран отправляются в США в качестве самозанятых лиц, продавая книги под эгидой компании. Работа длится три месяца, по шесть дней в неделю и 12 часов в день. Работники просто стучатся в двери и пытаются продать образовательные продукты — книги или онлайн-курсы. Лето в США жаркое, и если студент устраивается на работу, например, во Флориде или Джорджии, то он должен быть готов к тридцатиградусному пеклу.

Необходимый сбор данных

Чтобы войти в программу и поехать в США, студент должен пройти длительный отбор. Янис Брауерс, многолетний представитель Southwestern в Латвии, говорит, что на самом деле набор начинается только на финальном собеседовании. Остальная часть процесса — это информационные лекции и обмен информацией, чтобы понять, подходит ли молодой человек для программы.

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