Сегодня вступили в силу принятые Сеймом 2 ноября поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают, что владельцы транспортных средств, зарегистрированных в России, должны зарегистрировать транспортное средство в Латвии или вывезти его из Латвии не позднее 14 февраля следующего года.

Уже с 12 сентября 2023 года лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в России, запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе. Однако в Латвии находятся зарегистрированные в России автомобили, которые прибыли сюда до этой даты. Неизвестно, сколько таких машин находится в Латвии, поскольку до 12 сентября они могли бесконтрольно въезжать и выезжать из страны, пересекая внутренние границы Евросоюза.