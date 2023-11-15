Инсценировка автоаварий, умышленный поджог автомобиля, обнаружение после ДТП дефектов, которые на самом деле были у машины давно — с такими разновидностями мошенничества чаще всего сталкиваются страховые компании. Однако, как отмечают в Латвийском бюро страхования транспортных средств (LTAB), попытки мошенничества в страховании наблюдаются нечасто.
Чаще всего, попав в дорожно-транспортное происшествие, водители хотят заодно отремонтировать и детали автомобиля, поврежденные давно и не в результате конкретной аварии.
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