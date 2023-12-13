В среду, 13 декабря, комиссия Сейма по образованию, культуре и науке анализировала на своем заседании результаты централизованных экзаменов в 9-х классах в 2022/2023 учебном году. Как показал углубленный анализ, проведенный Центром инноваций междисциплинарного образования Латвийского университета, самые плохие результаты на централизованном экзамене по математике были у учеников специальных школ, сельских школ, вечерних и дистанционных школ.

Как рассказал эксперт Государственного центра содержания образования Павел Пестов, в прошлом учебном году один или несколько централизованных экзаменов в 9-м классе не сдал 881 ученик. Все три экзамена не сдали 10 учеников, два экзамена — 88 учеников. В прошлом учебном году экзамен по английскому языку провалили 142 ученика, по латышскому языку — 95 учеников, по математике — 754 ученика.

В 2022/2023 минимальным порогом для сдачи экзамена была оценка 10%. С каждым годом она будет увеличиваться на 5 процентных пунктов, с тем чтобы через два года освоение образования подтверждалось оценкой 20%. Средняя оценка на централизованном экзамене по математике по всем самоуправлениям Латвии составила 50%.

Также эксперты обратили внимание, что на результат экзамена сильно влияют пропуски. Чем больше пропусков, тем ниже оценка на экзамене. Аналогичным образом, освобождений от экзаменов больше в тех учебных заведениях, где общая оценка на экзамене ниже.

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