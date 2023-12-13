После публикации совместного расследование портала Delfi и Латвийского радио "Обнимашки с лидером", в котором рассказывается о возможном сексуализированном насилии в детском и молодежном лагере K.I.D, работу в Институте физики твердых тел (CFI) Латвийского университета (ЛУ) оставил Дмитрий Бочаров, сообщили порталу Delfi в институте.

В расследовании "Обнимашки с лидером" рассказывалось о детско-юношеском лагере K.I.D. и клубе интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". В течение многих лет организаторы, зрелые мужчины, домогались участниц лагеря и клуба и вступали с ними в отношения. Речь идет о девочках-подростках и молодых девушках. Бочаров был директором K.I.D.

О произошедшем стало известно после того, как одна из теперь уже молодых женщин поделилась своим опытом в социальных сетях. Авторы исследования выслушали истории восьми молодых женщин и собрали другие свидетельства.

В среду, 13 декабря, на заседании Научного совета Института физики твердых тел ЛУ, рассмотрев заявления Дмитрия Бочарова об увольнении с занимаемой им должности и заслушав его комментарии по поводу публично прозвучавших утверждений, совет освободил его от поста председателя совета. Его временным руководителем станет заместитель главы совета Елена Бутикова.

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