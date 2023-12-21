Кажется невероятным, что тысячу лет назад крысы были неизвестны Европе, а всего несколько столетий спустя стали причиной самой страшной и смертоносной эпидемии в истории. Умные, выносливые и осторожные, крысы живут рядом с нами, вызывая отвращение и ужас каждый раз, когда появляются над землей.
Видео большой стаи крыс у мусорных баков возле супермаркета в Риге всколыхнуло социальные сети. Понятно, что под землей в столице живет немало крыс, но почему они появились на улице средь бела дня? О чем это говорит? О том, что город заполонили крысы? И как с этим бороться?
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