В среду, 20 декабря, Суд по экономическим делам оправдали всех трех обвиняемых по уголовному делу в отношении дочерней компании столичной мэрии Rīgas satiksme — Rīgas karte. Невиновными признаны бывших члены правления предприятия Павел Туловский и Александр Брандавс, а также глава правления Агентства по связям с общественностью Baltijas komunikācijas centrs Гинтас Федерс.

Брандавс был оправдан судом после обвинения в бездействии государственного чиновника. Туловский был оправдан по обвинению в превышении должностных полномочий. В свою очередь Федерс признан оправдан по статье о мошенничестве и легализации преступно полученных средств.

Суд также постановил прекратить уголовное дело по части применения средств принудительного воздействия к Baltijas komunikācijas centrs по четырем уголовным преступлениям (статья “мошенничество”). Также было принято решение снять арест на зарегистрированную на имя Федерса недвижимость в Мерсрагской волости Талсинского края.

Также судом принято решение оставить без рассмотрения заявление прокурора о возмещении ущерба Рижскому самоуправлению.

Приговор еще может быть обжалован в Рижском окружном суде в течение 10 дней.

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