9 января правительство отложило на неделю решение о поправках к правилам дорожного движения, которые предусматривают, что несовершеннолетние велосипедисты и водители электросамокатов должны носить защитный шлем.

Поправки, разработанные Министерством сообщения, предусматривают, что защитный шлем должны иметь велосипедисты в возрасте до 16 лет и водители электросамокатов в возрасте от 14 до 17 лет.

Премьер-министр Эвика Силиня поинтересовалась, на чем основана эта разница в возрастах, и предложила уравнять требования для велосипедов и электросамокатов.

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