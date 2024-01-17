Организаторы анонимны
Delfi связался с организацией "За свободную Палестину" в Instagram. Имена людей, стоящих за организацией, публично не известны. По словам представителей организации, у нее нет официальной структуры или иерархии. Группа — это "активисты, которым небезразличны права человека и (которые заботятся) о том, чтобы донести голоса и взгляды палестинцев до Латвии".
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