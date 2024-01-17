Фото: SIPA/Scanpix/LETA
За день до запланированного пикета у здания Кабинета министеров, организованного движением "Par brīvu Palestīnu" ("За свободную Палестину"), Рижская дума запретила его на основании рекомендаций Службы государственной безопасности (СГБ). Организация будет обжаловать это решение.

Организаторы анонимны

Delfi связался с организацией "За свободную Палестину" в Instagram. Имена людей, стоящих за организацией, публично не известны. По словам представителей организации, у нее нет официальной структуры или иерархии. Группа — это "активисты, которым небезразличны права человека и (которые заботятся) о том, чтобы донести голоса и взгляды палестинцев до Латвии".

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