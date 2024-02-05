Сегодня в Театре Чехова пройдет третья общественная дискуссия в цикле "Без точки над i". На этот раз тема — "Свои и чужие". Она стала продолжением дилеммы, поднятой недавней премьерой "Skatuve В ОГНЕ". Спектакль основан на документальной истории латышского театра "Скатуве" в Москве, чьи актеры в 1938 году были расстреляны по подозрению в теракте — их воспринимали как чужих. Как сделать, чтобы история никогда не повторилась? Ссылка на трансляцию - ниже.

3 февраля в Рижском русском театре Михаила Чехова прошла премьера спектакля "Skatuve В ОГНЕ" в постановке Лауры Грозы. Пьеса создана в контексте исторических реалий: фон повествования отражает события 1937 и 1938 годов, в ходе которых СССР во время Большого террора проводил так называемые "национальные операции", в том числе так называемую "латышскую операцию".

По итогам таких операций было арестовано более 22 000 латышей, из них почти 17 000 были приговорены к смертной казни — расстрелу. В том числе — труппа московского латышского театра "Скатуве", где играла звезда театра и немого кино европейской известности Мария Лейко. 3 февраля 1938 года на полигоне Бутово, под Москвой, сотрудники НКВД выстрелом в голову оборвали жизнь Марии. Вместе с ней были расстреляны и другие латышские актеры театра "Скатуве".

Фото: Mārtiņš Vilkārsis

Кто были эти люди, которых сегодня называют "неудобными латышами", — люди, выбравшие жизнь в Советском Союзе; люди, которых сейчас в Латвии поминают, поднимая траурные флаги в первое воскресенье декабря; люди, чей выбор трудно понять, ведь в то время Латвия была независимым национальным государством? Можем ли мы в современной Латвии идентифицировать себя с этими людьми и понять их решения, принятые в нашем общем прошлом? Или мы можем поминать их только вспоминая преступные действия тоталитарного режима?

5 февраля в 19.00 всех желающие могут следить в прямом эфире (см. выше) за трансляцией на тему: "Свои и чужие: от подмостков "Скатуве" до современной Латвии". Об идентичности и культурной травме, о левых латышах на полях страниц истории, об образе Марии Лейко, который одновременно вдохновил режиссеров на постановку спектакля в Театре Чехова и на создание фильма "Молчание Марии".

Сегодня в Латвии мы часто с энтузиазмом разделяем людей по культурному и национальному признаку, в то время, как важно быть едиными, не терять здравый смысл и не усиливать враждебность между частями общества. Театр Чехова выступает за те ценности, которые представлены в Европе, осуждает российскую агрессию и жестокую войну, но в то же время защищает русских людей и их культуру здесь, в Латвии, — тех русских, которые лояльны по отношению к этому государству и ясно выражают свою позицию.

В дискуссии принимают участие автор пьесы "Skatuve В ОГНЕ" — драматург Артурс Дицис, киновед Элина Рейтере, историк Вита Зелче, философ и психолог Вентс Силис, социолог Инта Миериня и преподаватель истории и социальных наук Елена Матьякубова. Дискуссию ведет Лолита Томсоне, публицист, директор музея "Мемориал Жаниса Липке".

Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой "Векторы сплоченности общества", которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии Латвийского университета. Цель сотрудничества — объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.

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