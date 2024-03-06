Угрозы войны для Латвии сегодня нет, но это не означает, что ситуация в будущем не может измениться, поэтому мы все должны продолжать работать без чувства обреченности, — так президент Латвии Эдгар Ринкевич объяснил обнародованное во вторник вечером послание Национальных вооруженных сил (НВС) латвийскому обществу.