Угрозы войны для Латвии сегодня нет, но это не означает, что ситуация в будущем не может измениться, поэтому мы все должны продолжать работать без чувства обреченности, — так президент Латвии Эдгар Ринкевич объяснил обнародованное во вторник вечером послание Национальных вооруженных сил (НВС) латвийскому обществу.
В среду, 6 марта, на пресс-конференции после встречи с Ринкевичем премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) подчеркнула, что НВС обратились с известием об отсутствии оснований для слухов о возможности начала войны.
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