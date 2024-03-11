В прошлом году одной из важных целей российских спецслужб заключалась в проверке национальной устойчивости Латвии. Такой вывод Служба государственной безопасности (СГБ) представила в своем годовом отчете.
Как Россия вербует агентов
В отчете указано, что на латвийско-российской границе очень активно работает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, которая проверяет и допрашивает путешественников. Учитывая, что страны-члены НАТО в последние годы существенно усилили как внутреннюю, так и внешнюю безопасность, российские спецслужбы за прошедший год искали новые способы вербовки агентов.
По данным СГБ, чаще всего для вербовки новых агентов используется мессенджер Telegram. Служба уделила особенное внимание Telegram-каналу "Антифашисты Прибалтики", который используется не только для совершения преступлений, но и для вербовки.