В прошлом году одной из важных целей российских спецслужб заключалась в проверке национальной устойчивости Латвии. Такой вывод Служба государственной безопасности (СГБ) представила в своем годовом отчете.

Как Россия вербует агентов

В отчете указано, что на латвийско-российской границе очень активно работает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, которая проверяет и допрашивает путешественников. Учитывая, что страны-члены НАТО в последние годы существенно усилили как внутреннюю, так и внешнюю безопасность, российские спецслужбы за прошедший год искали новые способы вербовки агентов.

По данным СГБ, чаще всего для вербовки новых агентов используется мессенджер Telegram. Служба уделила особенное внимание Telegram-каналу "Антифашисты Прибалтики", который используется не только для совершения преступлений, но и для вербовки.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!