В отличие от Вооруженных сил Эстонии, которые подробно рассказали журналистам, каков оборонный потенциал Эстонии и кто будет защищать страну в случае войны, Министерство обороны и Национальные вооруженные силы Латвии в течение нескольких дней не могли найти время, чтобы ответить на вопросы Delfi о возможностях нашей армии, поэтому нам пришлось искать ответы в другом месте.

На прошлой неделе Delfi сообщал, что Эстония не скрывает данных — на данный момент численность вооруженных сил Эстонии в военное время составляет около 43 000 человек. В это число входят 20 тысяч военнослужащих территориальной обороны, численность которых в прошлом году была удвоена. Территориальную оборону обеспечивает Кайтселийт, или Союз обороны, но в военное время все будет единой структурой — Вооруженными силами Эстонии.

На сайте Национальных вооруженных сил (НВС) в разделе "Состав" указано, что НВС состоят из регулярных войск, Земессардзе и Резерва Национальных вооруженных сил. Более подробную информацию о составе НВС можно найти в Латвийской национальной энциклопедии, где говорится: сухопутные войска НВС состоят из сухопутной механизированной пехотной бригады с двумя механизированными пехотными батальонами, а также батальона боевой поддержки и батальона боевого обеспечения. В состав НВС также входят ВМС и ВВС.

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