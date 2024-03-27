Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

В отличие от Вооруженных сил Эстонии, которые подробно рассказали журналистам, каков оборонный потенциал Эстонии и кто будет защищать страну в случае войны, Министерство обороны и Национальные вооруженные силы Латвии в течение нескольких дней не могли найти время, чтобы ответить на вопросы Delfi о возможностях нашей армии, поэтому нам пришлось искать ответы в другом месте.

На прошлой неделе Delfi сообщал, что Эстония не скрывает данных — на данный момент численность вооруженных сил Эстонии в военное время составляет около 43 000 человек. В это число входят 20 тысяч военнослужащих территориальной обороны, численность которых в прошлом году была удвоена. Территориальную оборону обеспечивает Кайтселийт, или Союз обороны, но в военное время все будет единой структурой — Вооруженными силами Эстонии.

На сайте Национальных вооруженных сил (НВС) в разделе "Состав" указано, что НВС состоят из регулярных войск, Земессардзе и Резерва Национальных вооруженных сил. Более подробную информацию о составе НВС можно найти в Латвийской национальной энциклопедии, где говорится: сухопутные войска НВС состоят из сухопутной механизированной пехотной бригады с двумя механизированными пехотными батальонами, а также батальона боевой поддержки и батальона боевого обеспечения. В состав НВС также входят ВМС и ВВС.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit