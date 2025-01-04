Госдолг Латвии вырос выше 45% от ВВП и будет еще расти. Отдавать его сразу не требуется, но и сильно увеличивать было бы неразумно, а на оборону надо выделять все больше. Глава латвийского Совета по фискальной дисциплине, доктор экономики Инна Штейнбука объяснила, сколько должен каждый житель Латвии, как долг правительства выглядит на фоне Балтии и Евросоюза и почему даже при росте экономики по новым правилам шиковать не получится.

За два года пандемии и в последующие два года бурного роста цен на газ, когда правительствам стран Евросоюза разрешили не соблюдать потолок дефицита и на поддержание экономики тратилось "много, как никогда", госдолг Латвии заметно подрос и со скромных 38% ВВП забрался выше 45%. Допустимый максимум — 60%.

Впрочем, большинство стран ЕС уже давно этот предел перемахнули, а некоторые (Греция, например) даже дважды. В Латвии, скорее всего, в ближайшие годы рост госдолга продолжится, но в пределах допустимого.

В случае ускорения экономики тоже сразу не пошикуешь. Евросоюз ввел новые правила — прежде, чем тратить больше, надо вернуть занятое. Как это работает? Сколько надо вернуть каждому жителю Латвии?

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