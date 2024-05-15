Жители стран Балтии крайне неохотно ходят на избирательные участки, особенно если дело касается выборов Европарламента. Delfi попробовал разобраться, что влияет на активность электората, кому выгодна низкая явка и можно ли ее искусственно поднять.

Жители стран Балтии крайне неохотно ходят на избирательные участки, особенно если дело касается выборов Европарламента. Delfi попробовал разобраться, что влияет на активность электората, кому выгодна низкая явка и можно ли ее искусственно поднять.

Выбор меньшинства

Согласно результатам апрельского опроса Eurobarometer, если бы выборы Европарламента были на следующей неделе, то на них были бы готовы прийти, в среднем, 71% жителей стран Евросоюза. В Латвии готовность голосовать выразили 65% граждан, в Литве – 68%, в Эстонии – только 52%. Понятно, что на практике и эти цифры будут намного ниже.

В среднем, в странах Балтии голосуют 30-40% от имеющих права голоса. Для сравнения: в Германии в 2019 году на избирательные участки пришло 61% избирателей, в Бельгии – 88,5%. Впрочем, есть и более политически пассивные страны. В Чехии, например, пять лет назад на выборы Европарламента явилось только 28,7% избирателей, в Словакии - 24,7%.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!