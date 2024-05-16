Сегодня, 16 мая в 14.00 Конституционный суд (КС) провозгласит решение о полном переводе частных школ и детсадов на латышский язык. До этого в течение пяти дней КС выслушивал мнения сторон, представителей государственных и частных учреждений и экспертов разных сфер образования. Также решится вопрос, поднятый Эгилом Левитсом, а имел ли право требовать русский язык отец детей, в паспортах одного которых проставлена национальность "грузин", а другого - не проставлена вообще.