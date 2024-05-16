Сегодня, 16 мая в 14.00 Конституционный суд (КС) провозгласит решение о полном переводе частных школ и детсадов на латышский язык. До этого в течение пяти дней КС выслушивал мнения сторон, представителей государственных и частных учреждений и экспертов разных сфер образования. Также решится вопрос, поднятый Эгилом Левитсом, а имел ли право требовать русский язык отец детей, в паспортах одного которых проставлена национальность "грузин", а другого - не проставлена вообще.
Оглашение решение КС можно посмотреть в прямой трансляции.
24 апреля в письменном виде рассмотрели подобное дело о публичных школах — заявления подали несколько латвийских семей. Решение по нему будет оглашено позже.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv