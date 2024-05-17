Foto: F64

Четыре года назад мир был совсем другим - людей больше всего волновали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Сегодня люди не умирают от осложнений Covid-19, но многие ежедневно погибают на войне. Латвийский баскетбольный тренер Игорс Миглиниекс, как тогда, так и сейчас, вернулся домой после сезона, проведенного в Китае. На следующий день после возвращения домой он прогулялся по ближайшему лесу, после чего побеседовал с MVP.

Четыре года назад мир был совсем другим - людей больше всего волновали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Сегодня люди не умирают от осложнений Covid-19, но многие ежедневно погибают на войне. Латвийский баскетбольный тренер Игорс Миглиниекс, как тогда, так и сейчас, вернулся домой после сезона, проведенного в Китае. На следующий день после возвращения домой он прогулялся по ближайшему лесу, после чего побеседовал с MVP.

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