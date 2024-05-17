В пятницу, 17 мая, закончился визит Владимира Путина в Китай. Это был первый зарубежный визит вновь утвердившегося в своем кресле Путина. Он должен был стать подтверждением дружественных российско-китайских отношений. Но не стал. Китай оказался не готов предоставлять России никакой поддержки, кроме крайне размытой и двусмысленной риторики. В ходе визита были подписаны 11 документов. Но ни один из них не касается наиболее серьезных проблем двусторонних отношений - поставок из Китая в Россию компонентов двойного назначения и платежей в китайской валюте.
Сейчас это китайский мегаполис, население которого примерно равно населению российской столицы, Москвы - 12 млн человек. Население двух ближайших к Харбину российских региональных столиц в раза меньше. В Хабаровске живут около 630 тыс человек, во Владивостоке - 620 тыс. Очевидно, таким образом, китайские власти напоминают увлеченному великим прошлым России Путину, чья в российско-китайских отношениях взяла и кто старший.
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