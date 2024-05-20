В ближайших три года число граждан третьих стран с постоянными ВНЖ Латвии удвоится, прогнозирует Министерство культуры. И предлагает усилить политику интеграции. А пока приехавшие в Латвию иммигранты не спешат учить язык и сдавать экзамен на категорию. Портал Delfi поговорил с приезжими из разных стран об их опыте и (не)желании учить латышский язык.
Некоторые герои этого материала предпочли поменять свое имя для публикации, опасаясь негативного отношения к тем, кто живет в Латвии и не владеет языком.
Национальное крыло латвийских политиков забило тревогу после недавней публикации интеграционной политики Министерства культуры: по их прогнозам, через три года число граждан третьих стран, впервые получивших постоянные виды на жительство в Латвии, вырастет вдвое - с 1,1% до 2,2%. Для многих это стало равносильно сигналу о снижении доли коренного населения страна, а также - сокращения поля использования латышского языка.
Министерство культуры объясняет, что речь идет не о приезде новых иммигрантов, а о стимуляции уже живущих здесь активнее интегрироваться в латвийское общество и подавать документы на постоянный вид на жительство в стране. Важно понять, по каким причинам приезжие не торопятся учить государственный язык.
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