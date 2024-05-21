Foto: Pexels

"В программе школ темы секса нет, даже слово такое отсутствует. А это важно", — сообщила эксперт общества Papardes zieds. В школьном стандарте Латвии и вправду много "белых пятен", не отрицают представители министерства образования. Родители протестуют, а в депутатах "включились" мамы, папы и бабушки. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам рассмотрела вопрос преподавания сексуального и репродуктивного здоровья в школах и детсадах.

В марте Министерство образования и Латвийский университет подписали соглашение о создании базового курса по сексуальному образованию и репродуктивному здоровью, который школьные педагоги будут проходить в обязательном порядке.

На сегодня основы сексуального просвещения включены в три предмета - социальные знания, естествознание, спорт и здоровье, но специального внимания этому не уделялось. А большинство педагогов понятия не имеют, как говорить с учениками на чувствительные темы, чтобы их потом не обвинили в нарушении законодательных требований о нравственном воспитании.

О том, что четкие правила необходимы, стало ясно прошлой осенью, когда в социальные сети утекло методическое пособие для школ — там предлагали рассказывать о трансгендерности и понятии "социальный пол", "бесполых людях" и "рождении не в том теле". Родители и некоторые эксперты забили тревогу. Глава центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко пыталась объяснить, что все не так поняли, что пособие предназначалось учителям, но в итоге вынуждена была уйти в отставку.

Не удивительно, что на новый заход усовершенствования программы сексуального образования представители министерства образования (МОН) и VISC вышли с огромной осторожностью. Тем не менее им пришлось выслушать тревожные вопросы депутатов Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам про то, насколько все это совместимо с семейными ценностями и не стимулирует "отношения в кустах".

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit