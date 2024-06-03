Россия продолжает финансировать войну с Украиной за счет доходов от своего нефтегазового экспорта. Только в апреле этого года Россия продавала сырой нефти на 268 млн евро в день. Основные покупатели российской нефти - Китай, Индия и Турция, - от ее поставок отказываться не намерены. Что можно сделать, чтобы прекратить поток нефтедолларов в российский бюджет? Почему визит Владимира Путина в Китай не привел к расширению российского газового экспорта? Какой эффект оказывают удары украинских дронов по российским нефтезаводам и нефтебазам? Что делал глава Газпрома Алексей Миллер в Иране? Почему российский финансовый сектор оказался более уязвим для санкций, чем нефтяной? Об этом Delfi рассказал российский аналитик нефтяного рынка в изгнании Михаил Крутихин.