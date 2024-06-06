Можно ли комбинировать обязательные занятия на госязыке и много "кружков" на родном? Допустимо ли перейти на родной язык с плачущим ребенком или усаживая на горшок? Чего точно нельзя? Конституционный суд (КС) возобновил процесс о полном переводe частных школ и детсадов на латышский язык. Особое внимание — к малышам с 1,5 до 5 лет, когда детсад необязателен. Выяснилось много интересных деталей - рассказываем.
Эти мнения профессионалов были зачитаны на процессе судьями. А приглашенные чиновники объясняли, как и почему они приняли решение о полном переводе школьного и дошкольного образования на госязык. В частности, рассказали, как применять новые правила для детей от 1,5 до 5 лет. В этом нежном возрасте в садик ходить необязательно.
В который раз обсуждалась история частного детсада "Галактика" - там двухлетняя девочка плакала, а воспитатели не могли ее успокоить на госязыке и не решались нарушать закон, используя родной язык ребенка.
Выяснилось: практически до всех частных садов не донесли информацию о том, что государство готово оплатить до трех часов образования по интересам для нацменьшинств. Мало того, оказалось, что языку и культуре нацменьшинств можно посвятить и больше трех часов в неделю. Сколько и в каких пропорциях? Это суд и выяснил.
Детсады до 5 лет — необязательны, а госязык?
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