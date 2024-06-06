Можно ли комбинировать обязательные занятия на госязыке и много "кружков" на родном? Допустимо ли перейти на родной язык с плачущим ребенком или усаживая на горшок? Чего точно нельзя? Конституционный суд (КС) возобновил процесс о полном переводe частных школ и детсадов на латышский язык. Особое внимание — к малышам с 1,5 до 5 лет, когда детсад необязателен. Выяснилось много интересных деталей - рассказываем.

"Детям важна эмоциональная безопасность среды, где не отрицается их родной язык и культура. Самые сложные понятия надо объяснять на родной язык. Билингвальным детям надо позволить в какие-то моменты давать ответы на родном языке или комбинировать его с государственным, если так ему легче выразить свою мысль", - считает Иева Маргевича-Гринберга, доктор педагогики, профессор ЛУ, эксперт Центра содержания образования. Венецианская комиссия призывала Латвию сохранять языки нацменьшинств в формальном образовании, причем не только как отдельное преподавание языков предметах.

Эти мнения профессионалов были зачитаны на процессе судьями. А приглашенные чиновники объясняли, как и почему они приняли решение о полном переводе школьного и дошкольного образования на госязык. В частности, рассказали, как применять новые правила для детей от 1,5 до 5 лет. В этом нежном возрасте в садик ходить необязательно.

В который раз обсуждалась история частного детсада "Галактика" - там двухлетняя девочка плакала, а воспитатели не могли ее успокоить на госязыке и не решались нарушать закон, используя родной язык ребенка.

Выяснилось: практически до всех частных садов не донесли информацию о том, что государство готово оплатить до трех часов образования по интересам для нацменьшинств. Мало того, оказалось, что языку и культуре нацменьшинств можно посвятить и больше трех часов в неделю. Сколько и в каких пропорциях? Это суд и выяснил.

Детсады до 5 лет — необязательны, а госязык?

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