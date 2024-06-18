Отчет Госконтроля о реальном положении дел с реализацией проекта Rail Baltica и грядущие поиски финансирования и виновных в произошедшем, отставание от плана пополнения госбюджета и анонсы возможного повышения налогов, отставка министра культуры Агнесе Логиной и немедленное выдвижение на эту должность Агнесе Лаце. Впереди у правительства Эвики Силини ("Новое Единство") немало испытаний, и в политических кулуарах уже ходят слухи о том, что коалиция ищет в такой ситуации способы укрепиться голосами оппозиции. То, что некие неофициальные переговоры о таком сотрудничестве ведутся, политики даже не отрицают. Вопрос стоит ребром - укрепится или, напротив, ослабнет коалиция?