Некоторые земессарги 3-го пехотного батальона Сухопутных сил Латвийской армии неофициально называют себя "украинским призывом". Они поступили в Земессардзе сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. "Зиединьш, сделай лицо посерьезнее, тебя фотографируют!" - говорит своему товарищу из "украинского призыва" другой земессарг. Зиединьш — это не имя. В условиях войны безопаснее не раскрывать свою личность.

На один день журналисты Delfi присоединились к учебному подразделению, бойцы которого вместе обучаются военным навыкам и много шутят. Правда, шутки умолкают, когда по рации поступает сигнал о том, что вот-вот начнется маневр и предстоит найти противника в лесу.

На военной базе в Адажи звучат самые разные языки. Вскоре после нас на базу прибывает глава правительства другой страны НАТО в сопровождении военной полиции. У входа на военную базу мужчины курят и разговаривают по-испански. Мимо нас проходит женщина с немецким флажком на куртке. Всего на базе сейчас находятся представители более десяти стран.

Одновременно на Адажском полигоне проходит лагерь Земессардзе. Это восемь дней интенсивных тренировок, за которыми на этот раз разрешили наблюдать посторонним людям. То есть нам. По словам сержанта Мариса Комогорова, в лагере участвуют около 50 человек. В это время земессарги и ночуют на полигоне, превращая бронетехнику в помещения для сна. Спят так, чтобы собраться можно было в течение десяти минут.

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