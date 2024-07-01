Foto: Toms Norde

Многолетний партнер Латвийского олимпийского комитета (LOK) 4F, а в этом году и технический партнер Латвийского паралимпийского комитета, создали коллекцию одежды и аксессуаров специально для латвийских делегаций в Париже. Коллекция включает полный комплект одежды для церемоний открытия и награждения, а также повседневную и тренировочную одежду. Она дополнена сочетающейся обувью и аксессуарами. Украшения для латвийской команды разработал бренд Given, сообщает LOK.

Это третьи летние Олимпийские игры, на которых латвийская команда будет в одежде бренда 4F. Бренд является партнером LOK с 2015 года и технически снабжал Паралимпийский комитет Латвии и на Олимпийских играх в Токио. Польский бренд 4F к парижским играм также оденет олимпийские делегации Греции, Украины, Словакии, Хорватии и Косово.

Как латвийская команда выглядела в прошлые годы?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit