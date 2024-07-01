Многолетний партнер Латвийского олимпийского комитета (LOK) 4F, а в этом году и технический партнер Латвийского паралимпийского комитета, создали коллекцию одежды и аксессуаров специально для латвийских делегаций в Париже. Коллекция включает полный комплект одежды для церемоний открытия и награждения, а также повседневную и тренировочную одежду. Она дополнена сочетающейся обувью и аксессуарами. Украшения для латвийской команды разработал бренд Given, сообщает LOK.