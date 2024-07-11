Сегодня Конституционный суд зачитает решение по переводу всех государственных и муниципальных начальных, основных школ и дошкольных учреждений полностью на госязык к 2025 году. Решение по частным школам не оставляет сомнений в том, что языковую реформу назад не повернут. Но как обычно, в своем решении КС предлагает много полезных на будущее интерпретаций и обоснований. Портал Delfi следит с интересом. В этом материале приводим доводы сторон и рассказываем о ходе процесса.

В среду, 11 июля, КС признал законным полный перевод частных школ и детсадов на госязык. В пятницу будет оглашено решение по публичным (государственным и муниципальным) школам. Оно рассматривалось, по большей части, в письменном виде - КС счел, что достаточно выступлений экспертов и представителей школ (в том числе публичных) во время рассмотрения дела частных школ и письменных ответов на вопросы суда. Но последних два заседания с участием сторон и приглашенных лиц все же провели на публику - 7 июня и 13 июня.

Родителей попавших под поправки 18 детей из 11 русскоязычных семей на этом суде представлял бывший депутат Сейма от партии "Согласие" Игорь Пименов (на момент подачи он еще был парламентарием). Ему помогали юристы - заявитель по частным школам Тенгиз Джибути и коллега Пименова по партии Елизавета Кривцова.

За оглашением решения можно следить здесь:

В среду, после оглашения решения по частным школам председатель КС Алдис Лавиньш приоткрыл завесу тайны над пятничным решением. Рассказываем, в чем сходство и разница процессов, а также - о доводах сторон.

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