"Я слышать не хочу ничего о России и ее народе! Я просто хочу, чтобы они больше никогда не лезли в Эстонию!" - говорит российский журналист Аркадий Бабченко, пять лет живущий в Эстонии.

Когда мы с фотографом Андресом Путтингом через две недели приедем в Мяннику, Sisu Nasu и БТР уже будут в Украине. Авторемонтная мастерская, расположенная в Мяннику, больше напоминает военную базу, чем место, где эстонцы дешево ремонтируют свои бмвшки. Рядом стоят Chevrolet Silverado и немецкие Unimogs, кабины которых мужчины сейчас бронируют. Есть и старинный швейцарский военный грузовик Saurer, выпускавшийся в 1960-х годах, у которого руль находится на так называемой изнанке, т. е. справа. Бабченко, подталкивая нас вперед, говорит, что это не какое-то богатство, а техника, которую им удалось купить в Эстонии и соседних странах для Украины. Они бы и рады купить танк для украинской армии, но их цена на аукционах пока слишком высока.

Аркадий, ты приехал в Эстонию в 2019 году из Украины. Чем ты сейчас занимаешься?

В SAB UA три человека, я не являюсь частью команды и не получаю зарплату. Я их партнер, особенно в работе со СМИ. Роман и Оксана ищут машины. Рома находит машину, со всеми договаривается, где ее отремонтировать и поставить броню, он умеет это делать. Я собираю деньги и пишу посты в социальных сетях о нашей деятельности. Я умею это делать.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !