Представляем вашему вниманию кремлевского функционера, который отвечает за то, чтобы истории о русофобии и якобы пронацистских настроениях в Эстонии, Латвии и Литве и о финансовой выгоде от военной помощи Украине были должным образом связаны между собой. Спойлер: получается у него не очень хорошо.
"Поражение целей в Псковской области? Возможно. Попытка вторжения в Калининград? Возможно. Нападение на друзей в Беларуси? Возможно. На Санкт-Петербург? Тоже возможно. В общем, все это активно обсуждается".
Это в эфире одного из главных российских пропагандистов, Владимира Соловьева, утверждает Николай Межевич. Он рассказывает о якобы агрессивной внешней политике стран Балтии. Межевич, с залысинами, в темных очках и темно-синем костюме, похоже, находится дома. За его спиной висит плакат Российской ассоциации прибалтийских исследований, директором которой он является, а в углу кадра на принтере сидит маленькая бело-коричневая игрушечная собачка.
Однако Межевич, который утверждает, что обладает "определенными лингвистическими способностями" и поэтому регулярно читает балтийскую и польскую прессу, - не просто обозреватель, специализирующийся на странах Балтии. Он - винтик в управляемой непосредственно из Кремля машине направленной против нас информационной войны, которому, помимо прочего, выдают обязательные для распространения формулировки и конкретные утверждения. Чтобы доказать успешность своей работы, возглавляемая Межевичем и находящаяся в Санкт-Петербурге РАПИ должна отправлять в Москву подробные отчеты.
Утечка документов, полученных Delfi, литовским национальным вещателем LRT и белорусским независимым расследовательским изданием "Бюро Медиа", позволяет получить представление о том, как ведется информационная война Кремля против Эстонии, Латвии и Литвы, а также Беларуси и Молдовы.
За такие операции по оказанию влияния отвечает Управление по приграничному сотрудничеству (УПС) Администрации Путина. Это ведомство возглавляет находящийся под западными санкциями Алексей Филатов, в то время как в кремлевской иерархии УПС подчиняется давнему другу и соратнику Путина, заместителю главы его администрации Дмитрию Козаку.
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