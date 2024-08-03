Территория между улицей Пулквежа Бриежа и районом, где сейчас находится Национальная библиотека, оказалась под водой. Жители островов на Даугаве укрывались на чердаках домов, а в пригородах люди спасали скот, загоняя его в комнаты. В конце апреля 1929 года на Ригу обрушилось одно из крупнейших наводнений столетия, создав немало хлопот самоуправлению и горожанам, при этом люди ходили смотреть на невиданное стихийное бедствие как на аттракцион.

Бездомным пришлось уйти

21 апреля на Даугаве начался ледоход, и уже через день Ригу неожиданно начало затапливать. "Рига в воде" — таким был заголовок репортажа 23 апреля 1929 года в газете Brīvā Zeme. Журналисты выяснили, что вода поднималась на пять сантиметров каждый час, и в центре города Даугава уже на восемь метров подошла к городской застройке. "Прошлой ночью были затоплены и несколько навозных куч в на берегу Даугавы. В одной из них жили трое бездомных, которые ночью покинули свое теплое убежище", - обрисовала серьезность ситуации Brīvā Zeme.