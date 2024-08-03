Территория между улицей Пулквежа Бриежа и районом, где сейчас находится Национальная библиотека, оказалась под водой. Жители островов на Даугаве укрывались на чердаках домов, а в пригородах люди спасали скот, загоняя его в комнаты. В конце апреля 1929 года на Ригу обрушилось одно из крупнейших наводнений столетия, создав немало хлопот самоуправлению и горожанам, при этом люди ходили смотреть на невиданное стихийное бедствие как на аттракцион.
Бездомным пришлось уйти
21 апреля на Даугаве начался ледоход, и уже через день Ригу неожиданно начало затапливать. "Рига в воде" — таким был заголовок репортажа 23 апреля 1929 года в газете Brīvā Zeme. Журналисты выяснили, что вода поднималась на пять сантиметров каждый час, и в центре города Даугава уже на восемь метров подошла к городской застройке. "Прошлой ночью были затоплены и несколько навозных куч в на берегу Даугавы. В одной из них жили трое бездомных, которые ночью покинули свое теплое убежище", - обрисовала серьезность ситуации Brīvā Zeme.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv