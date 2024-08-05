Охранники торговых центров не знают, что с ними делать. Как быть, если эти дети употребляют алкоголь и наркотики прямо в общественных местах и грабят прохожих, чтобы купить себе новую дозу? Такие подростковые тусовки есть не только у Центрального вокзала. 17-летние Алекса и Артур рассказали Delfi, как начали употреблять наркотики в плохой компании — и как им удалось завязать.

Портал Delfi недавно рассказывал о настоящей наркотической эпидемии среди молодежи с эпицентром в районе Центральной станции. Героями той публикации стали медики, которые неустанно борются за жизни попавших в зависимость детей. Эксперты из разных сфер анализировали, как центр столицы стал сосредоточением всех пороков.

В этот раз мы решили взглянуть на ситуацию с другой стороны - самих попавших в неприятности подростков. Чем их так привлекают кривые дорожки с предсказуемо печальным исходом? И можно ли с них вернуться к более осмысленной жизни? Во всяком случае нашим героям удалось взять себя в руки.

Читайте нас там, где удобно: Facebook article.follow_us.text.orTelegram article.follow_us.text.orInstagram article.follow_us.text.or !