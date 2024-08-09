Как мы уже сообщали ранее, экскурсия, организованная SIA Fisom и называвшаяся лагерем для серфинга в Португалии, обернулась тем, что два из трех автобусов с молодыми людьми в возрасте от 13 до 20 лет застряли в кемпинге в Испании, а с организаторами связаться не удается. После публикации, как в социальных сетях, так и в Delfi, появилось несколько историй о впечатлениях молодых людей и их родителей от этой экскурсии.

"Вам пишут три девушки из поездки Fisom, чей автобус оказался в Португалии. Хочу добавить, что в дорогу отправилось целых три автобуса. Но это не значит, что у нас ничего не произошло. В самом начале поездки наш автобус сломался в Словении, и за нами никто не приехал. [...] После посещения Мадрида, когда нам нужно было ехать в кемпинг в Лиссабоне, нас пустили спать на землю на заправочной станции в Мадриде и сказали, что в этом районе водятся скорпионы", - рассказали девушки в письме Delfi.