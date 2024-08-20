Из приграничных регионов Курской области РФ эвакуируют местных жителей. Зачастую, жители сами бегут, не взяв с собой самого необходимого. О том, как российские власти бросили своих граждан перед лицом ВСУ и кто им теперь помогает, Delfi рассказал жителя Курска, участника оппозиционного антивоенного движения Дмитрия Иванова (имя изменено в интересах безопасности).

Дмитрию Иванову чуть больше 20 лет. До войны он, по его словам, занимался в России политическим активизмом в кампаниях разных демократических партий. Этой весной он участвовал в создании политической партии бывшего кандидата в президенты РФ Екатерины Дунцовой "Рассвет", выступающей против войны, насколько это возможно в условиях жестоких цензурных ограничений в стране. С началом боевых действий в Курской области Дмитрий стал заниматься сбором и раздачей гуманитарной помощи оказавшимся в Курске беженцам.

Чтобы получить гуманитарную помощь - еду, одежду, постельное белье, медикаменты - потерявшие свой дом люди шли к волонтерам, которые раньше занимались, например, помощью бездомным. Это были толпы.

Люди знали куда идти. Информация публиковалась, в том числе и администрацией города, которая направляла людей к волонтерам, пока не открылись пункты временного размещения. Люди приезжают до сих пор. Только за 17 августа три тысячи человек было эвакуировано. Я в первый день пришел, поговорил с этими людьми и понял, что у них нет практически ничего. У людей нет обуви, например.

Что это за люди? Много ли среди эвакуированных детей?

- Много. Есть и грудные дети. Для них мы собираем наборы - детское питание, памперсы, присыпка, детское мыло. Мальчишки просили меня футбольный мяч купить - хотят поиграть, а нечем. Люди - самые обыкновенные. Работяги всех возрастов. Пенсионеры. Очень много женщин.

Что вы думаете о призывах не помогать беженцам?

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