США выделили новый пакет помощи на сумму 2,4 млрд долларов, куда вошли авиабомбы JSOW для F-16 - первую партию истребителей Украина получила от союзников в августе. Это должно существенно повлиять на ход войны. Катастрофа одного из полученных самолетов 26 августа, в ходе отражения массированной российской ракетной атаки в Украине, дала возможность больше узнать про оснащение F-16. По сообщениям украинских военных, перед падением погибший пилот Алексей Месь сбил три ракеты и российский дрон. Значит, ВВС Украины получили не старую версию F-16, а самую современную. Delfi сопоставили данные российских и американских истребителей и попытались смоделировать их возможное столкновение в воздухе.