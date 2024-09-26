США выделили новый пакет помощи на сумму 2,4 млрд долларов, куда вошли авиабомбы JSOW для F-16 - первую партию истребителей Украина получила от союзников в августе. Это должно существенно повлиять на ход войны. Катастрофа одного из полученных самолетов 26 августа, в ходе отражения массированной российской ракетной атаки в Украине, дала возможность больше узнать про оснащение F-16. По сообщениям украинских военных, перед падением погибший пилот Алексей Месь сбил три ракеты и российский дрон. Значит, ВВС Украины получили не старую версию F-16, а самую современную. Delfi сопоставили данные российских и американских истребителей и попытались смоделировать их возможное столкновение в воздухе.
В тот день, 26 августа, российские военно-космические силы (ВКС) атаковали Украину небывалым числом ракет и дронов. Было выпущено 127 ракет и 109 дронов типа "Шахед". Россия использовала три аэробаллистических ракеты "Кинжал" (одна сбита), шесть баллистических ракет "Искандер" или KN-23 (одна сбита), 77 крылатых ракет Х-101, 28 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 10 управляемых авиаракет Х-59/Х-69 (суммарно сбито 99 крылатых ракет), три крылатых ракеты Х-22 (одна сбита) и 109 "Шахедов" (99 сбито). Украинские ПВО успешно отразили атаку - сбили 102 ракеты и 99 дронов.
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