"Настоящим подтверждаю, что я выполню свою задачу, будучи глубоко убежден, что своим участием в антикоммунистической борьбе я не только помогу уничтожить коммунизм, но и внесу свой вклад в освобождение моей родины". Эти слова были написаны латышом Николаем Балодисом 1 июня 1952 года, незадолго до его отъезда в оккупированную Советским Союзом Латвию. В то время он находился в Западной Германии и добровольно согласился стать нелегальным агентом США в Латвии.

Николай Балодис, он же Борис Ловецкий, Петерис Богданов, Карлис Круминьш и CAMUSO/3. 27 августа 1952 года он был одним из трех латышей, засланных в Латвию американской разведкой. Недавно рассекреченные документы Центрального разведывательного управления США, а также чудом сохранившийся отчет ЧК о секретной операции "Метеор" позволяют реконструировать масштабную шпионскую игру между двумя сверхдержавами, длившуюся несколько лет, в которой "пешками" были латыши, отправленные, по сути, на невыполнимое задание с очень маленькими шансами на выживание.

Однако эта история не только о перипетиях холодной войны, но и о простой латышской семье, которая была разлучена из-за борьбы между ЦРУ и ЧК - ребенок потерял родителей, а отец так никогда и не вернулся к семье. О секретной миссии Николая Балодиса в Латвии, борьбе между спецслужбами США и СССР и ее итогах читайте в этой серии статей на портале Delfi.

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