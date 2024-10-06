Агнита Дрейблатхена-Кронберга прослужила в Государственной полиции почти 21 год, работала юристом, гонялась на машине за нарушителями. Азартная рыбачка и охотница, которая в вечер своей свадьбы не танцевала в белом платье, а поехала в лес охотиться на косулю. В юности инкогнито участвовала в дрэг-рейсинге, обогнала парней и удивила всех, сняв шлем, под которым оказались длинные светлые волосы. Парадоксально, но она дважды, а то и трижды убегала от брака, а теперь сама ведет брачные церемонии. "Нет, я не нормальная женщина, я совершенно безумная, просто взрывчатка", - говорит она о себе.

С Агнитой мы встретились у нее на работе, в ЗАГСе Саулкрастского края. Она руководит здесь с сентября, а раньше была заместителем начальницы, которая теперь вышла на пенсию. Эту работу Агнита нашла случайно. Мы незнакомы, но она бежит мне навстречу с поцелуями в итальянской и французской манере, а затем приветствует по-латышски — не целует, но обнимает. Позитивная, энергичная, очень открытая, улыбчивая. Правда, иногда мрачнеет, вспоминая что-то из своего прошлого. Разговор у нас идет о жизни, о том, как ее полюбить, как все успевать, и откуда у человека столько энергии — как у зайчика из рекламы известного производителя батареек.

Дочь пошла по стопам родителей

Агнита окончила Лиепайскую 1-ю среднюю школу, сейчас Лиепайскую государственную гимназию, и сразу начала работать в полиции, чтобы разобраться, что делать дальше. Думала, что проработает там годик-другой, а в итоге "застряла" на 21 год.

"В моей семье все полицейские, и мои родители были против того, чтобы я тоже служила в полиции", — говорит Агнита. Ее мама начала работать в полиции, потом была следователем в прокуратуре, потом судьей, но через некоторое время, когда отказалась подчиниться устоявшейся системе, решением Сейма была отстранена от должности. Отец Агниты был шефом полиции в Лиепайском управлении, и, когда отказался от участия в политических играх, некоторым это не понравилось. Оба родителя сейчас на пенсии, но пенсия небольшая, поэтому отец Агниты до сих пор работает - в крупной компании в Лиепае руководителем службы безопасности. Агнита служила в Лиепайском управлении с 2000 по 2011 год, а затем переехала в Ригу и проработала в Государственной полиции до января 2021 года.

Службу пришлось оставить и уйти на пенсию по выслуге, так как здоровье Агниты уже не соответствовало требованиям. "Я играла в женской футбольной команде полиции, и однажды меня вынесли из зала на носилках. Я повредила позвоночник и год потом проходила реабилитацию", — по сути, на этом карьера Агниты в полиции и закончилась. К счастью, она уже прослужила 20 лет и могла претендовать на пенсию по выслуге. Правда, эта пенсия смехотворно мала — процентов 40 от зарплаты, поэтому пришлось задуматься о новых жизненных задачах. "Вообще работа в полиции очень тяжелая, люди фактически отдают свои лучшие годы - ночные смены, стресс, там никто не принесет тебе цветов. Вокруг один негатив. Ты все время решаешь чьи-то проблемы", - делится Агнита.

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