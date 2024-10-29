31 октября в 12.30 работники сферы гостеприимства и общепита будут протестовать: в Латвии выйдут к Сейму, в Литве — к правительству, а в Эстонии обслуживающий персонал не станет подавать еду. Хотели не кормить оторвавшихся от жизни политиков, но пока эта идея в запасе. Это первая в новейшей истории региональная акция протеста отрасли против невыносимого налогового бремени. Рассказываем, что привело к крайним мерам и что будет, если протест не поможет.

Рестораторы и отельеры буквально кричат: отрасль не вернулась и вряд ли вернется к допандемийному уровню, а налоги уже подняли радикально. В Латвии на начало 2024 года налоговая задолженность предприятий общепита достигла 44,2 миллиона евро, что на 79% больше, чем до пандемии. Война положила конец притоку туристов с востока, она же отпугивает значительную часть западных путешественников.

При этом о высочайшем уровне наших ресторанов говорит обильный урожай звезд и упоминаний гида Michelin, чье количество растет год от года. Но даже такие рестораны закрываются и банкротятся, не справившись с налогами.

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