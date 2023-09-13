В России прошли довыборы депутатов в Госдуму по четырем округам, выборы 21 губернатора, а также 20 региональных парламентов. Кроме того, впервые были проведены "выборы" на оккупированных территориях Украины — "ДНР", "ЛНР", а также на части Запорожской и Херсонской областей. Если верить российским властям, результаты этих мероприятий в регионах, и в тех, которые РФ захватила лишь весной прошлого года, оказались даже выше среднероссийских. Оппозиционные политологи и электоральные эксперты объяснили Delfi, что у российских властей есть многолетний опыт выборных фальсификаций, а результаты "голосований" на оккупированных территориях просто нарисованы.
Формально Российская Федерация является демократическим государством. Каждый год там проходят выборы. Выбираются то депутаты органов местного самоуправления, то городские советы, то региональные парламенты, то главы регионов. Раз в пять лет проходят выборы депутатов парламента — Государственной думы. Раз в шесть лет — выборы президента. Но каждый раз результаты оказываются примерно одни и те же — побеждает партия Владимира Путина "Единая Россия" (ЕР). Попытки оппозиционеров пройти куда-либо проваливаются.