В России прошли довыборы депутатов в Госдуму по четырем округам, выборы 21 губернатора, а также 20 региональных парламентов. Кроме того, впервые были проведены "выборы" на оккупированных территориях Украины — "ДНР", "ЛНР", а также на части Запорожской и Херсонской областей. Если верить российским властям, результаты этих мероприятий в регионах, и в тех, которые РФ захватила лишь весной прошлого года, оказались даже выше среднероссийских. Оппозиционные политологи и электоральные эксперты объяснили Delfi, что у российских властей есть многолетний опыт выборных фальсификаций, а результаты "голосований" на оккупированных территориях просто нарисованы.