Российские эмигранты любят говорить о коллективной вине и ответственности всех россиян. Однако далеко не все готовы взять эту ответственность на себя. А те, кто помогает, например, украинским беженцам в России и за ее пределами, не дают интервью. Не так давно один из российских эмигрантов, доктор Андрей Волна смог попасть в Украину, чтобы взять эту вину и ответственность на себя и работать там по специальности. О том, как работается в Украине российскому доктору, который лечит раненых, он рассказал Delfi.

Доктор Андрей Волна родом из дальнего сибирского города Кемерово, столицы региона угольных шахт и разрезов. Там он в 1985 году закончил мединститут и интернатуру как хирург-травматолог. Возглавлял сначала травматологическое отделение в обычной городской больнице, потом стал ее замдиректора по травматологии.

Оттуда он уехал в 2003 году учиться и преподавать в Университете дружбы народов в Москве на кафедре травматологии, ортопедии и артроскопии. Андрей Волна работал в лучших московских больницах, в том числе в знаменитой "Ильинской" — больнице для богатых, сутки пребывания в которой стоят почти тысячу евро.

Андрей Волна — один из немногих российских врачей с мировой репутацией. На протяжении 20 лет он ездил с лекциями по всей Европе (в том числе и странам Балтии), рассказывая о своих достижениях в области травматологии. Но больше всего он выступал в Украине, в том числе и после аннексии Крыма и вторжения в Донбасс в 2014 году, которые резко осудил. В 2016 году из-за своей позиции он лишился работы в частной московской клинике и вынужден был сменить место работы.

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