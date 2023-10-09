92-летняя Мэри Бойер, которая переехала в Израиль из Латвии в 1975 году, считает, что главная угроза от атаки ХАМАС уже позади. Но правительству Израиля придется ответить, как страна с такой большой армией и силами безопасности проспала масштабную террористическую атаку.

В 2019 году Мэри Бойер стала героем исторического проекта портала Delfi "История Мэри". В июле 1941 года в возрасте девяти лет она вместе с другими лиепайскими пионерами без ведома родителей была эвакуирована вглубь СССР. Всю Вторую мировую войну она провела в эвакуации. Семья Бойер была уничтожена во время Холокоста.

Сейчас Мэри Бойер живет в многоэтажном доме в городе Бат-Ям, к югу от Тель-Авива. В воскресенье рядом с домом разорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа, заявила Бойер Delfi. Сейчас, по ее словам, с ней все в порядке.

"Страшнее всего было в субботу утром, когда началась атака. В 6 утра по нам было выпущено множество ракет из сектора Газа. Арабы взорвали забор и вторглись в Израиль. Террористы хватали людей на улицах, хватали девушек и уводили их с собой. Ужас! Израиль пропустил это нападение, потому что был очень занят своими внутренними делами. Никто не ожидал, никто не думал, что произойдет нечто подобное. Наша армия уже дает отпор, но как ты их теперь всех переловишь! Они в гражданском, найти их не так просто найти", — говорит Мэри.

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