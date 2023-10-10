"Израиль с 1948 года не воевал на своей территории. Такой атаки никто не ожидал. С точки зрения внезапности и шока это можно сравнить только с атакой на башни-близнецы в 2001 году в США. По числу жертв - с Шестидневной войной 1967 года. Это худший провал с Войны Судного дня. И пока никаких ответов на вопрос как и почему такое могло случиться у нас нет", — считает Анна Кац, израильский публицист и эксперт по арабо-израильскому конфликту.



Атака террористической организации ХАМАС на Израиль вызывает множество вопросов. Очевидно, что она планировалась достаточно долго. Впервые ХАМАС скоординировал свои ракетные атаки по израильским городам с наземным штурмом высокотехнологичного барьера на границе с Газой. Очевидно, что ХАМАС располагал разведданными о численности и расположении израильских войск на границе и мог координировать действия своих мобильных групп на фронте протяженностью около 65 километров. Действия ХАМАС больше напоминали армейскую операцию, чем террористический акт.

Вторжение террористов ХАМАС на территорию Израиля началось после ракетного удара, в ходе которого было выпущено от 2000 (по данным армии обороны Израиля) до 5000 (по заявлениям террористов) ракет. Часть ракет попали в цель на территории нескольких израильских городов на юге и в центре страны.

Одновременно боевики прорвали оборонительный забор между сектором Газа и Израилем, ворвались на три военные базы — Эрез, Реим и Керем-Шалом и быстро взяли их под контроль. Затем они смогли проникнуть в 22 израильских населенных пункта, включая город Сдерот с населением в 27 тыс человек. Самой дальней точкой проникновения террористов стал город Офаким (население около 40 тысяч человек): он расположен в 28,5 км к востоку от границы с сектором Газа. По подсчетам израильских военных, в операции принимали участие до батальона боевиков ХАМАС — около тысячи человек.

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