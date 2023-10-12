Новый этап войны на Ближнем Востоке обернулся для Евросоюза целым комплексом серьезных проблем. В центре внимания оказались вопросы безопасности, финансовой поддержки Палестинской автономии, приема беженцев и дальнейшей помощи Украине. Главная дилемма, которую предстоит решить лидерам ЕС, — как способствовать борьбе с терроризмом, но при этом не нарушать те принципы демократии и гуманизма, которые сама Европа десятилетиями провозглашала.

Что делать с Палестиной?

Евросоюз в целом и страны-участницы по отдельности категорично осудили жестокость террористической организации ХАМАС, выразив свою поддержку израильскому народу, однако намерение Израиля организовать полную блокаду Сектора Газа не вызывает позитивных откликов в Брюсселе.

"Право на самооборону должно быть реализовано в рамках международного права… отключение воды и электричества, сокращение поставок продовольствия для гражданского населения противоречит международному праву", — заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник, 10 октября, после встречи министров иностранных дел ЕС. Он напомнил, что гуманитарная ситуация в Секторе Газа ужасна, и Европе придется "поддерживать больше, а не меньше".

Это заявление должно было поставить точку в разгоревшемся споре о том, должен ли Евросоюз продолжать выделять финансовую помощь Палестине. Его инициатором стал венгерский еврокомиссар Оливер Варгейи, написавший в понедельник в сети X (бывший Twitter), что вся европейская поддержка Палестине будет прекращена. Руководство Еврокомиссии в течение суток дезавуировало угрозу Варгейи, но пообещало провести срочную инвентаризацию всех программ помощи Палестинской автономии.

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