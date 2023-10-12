Правительство Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа — микроскопической территории с населением в 2,3 миллиона человек. Израильские ВВС бомбардируют сектор, военные клянутся уничтожить ХАМАС раз и навсегда. Ведется подготовка к наземной операции в секторе. Счет убитых и раненых с обеих сторон пошел на тысячи. В руках ХАМАС впервые находятся более 130 заложников — израильтян, американцев и граждан других стран. Однако израильские власти сами приложили руку к созданию ХАМАС и поддерживали ее существование множество лет.

"Годами Биньямин Нетаньяху (действующий премьер-министр Израиля, занимал этот пост также с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы — ред.) открыто предпочитал выстраивать отношения с ХАМАС, чтобы не договариваться с Палестинской автономией. Он не хотел вести переговоры о мире с ней. Поэтому, он предпринимал все усилия, чтобы добиться взаимопонимания с ХАМАС", — заявил вчера Deutche Welle (DW) бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.

Он заявил, что Израиль много лет финансировал ХАМАС: "сотни миллионов долларов шли через Катар при помощи государства Израиль и при полной осведомленности и поддержке правительства".

"В 2009 году Нетаньяху заявил, что его главной задачей является уничтожить ХАМАС, но вместо этого он предпринял все усилия, чтобы укрепить ХАМАС, — говорит Ольмерт, — "В каком-то смысле расширение и укрепление ХАМАС — результат политики правительства Нетаньяху".

Однако, обвинения Ольмерта в адрес нынешнего правительства Израиля можно предъявить и гораздо более ранним израильским администрациям.

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