Ирландец Дэвид О'Салливан взвалил на свои плечи тяжелый груз. По его словам, российская государственная машина все больше теряет управление, пишет издание Delfi Ärileht. Бывший министр и эксперт по транзиту Райво Варе и издатель Ханс Х. Луйк побеседовали со спецпредставителем Евросоюза по соблюдению санкций Дэвидом О'Салливаном, и, в числе прочего, спросили, почему мы не можем или не хотим использовать тактику США.

Дэвид О'Салливан, образно говоря, латает дыры в торговле, чтобы президенту России Владимиру Путину было сложнее и дороже воевать. Уже в третий раз О'Салливан полетит в Турцию, чтобы еще раз настоять на том, чтобы турецкие фирмы прекратили поставки российским военным чипов и оптики. Однако большая часть этого товара попадает в Россию через Китай. В Пекин О'Салливан лететь не планирует, так как одни разговоры не помогут. Но Европа не одинока, плеть американских санкций бьет намного больнее. Почему же Европе не подходят те приемы, что использует США?