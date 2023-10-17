В полдень 17 октября польская Национальная избирательная комиссия Польши должна огласить окончательные результаты выборов в Сейм и Сенат. Уже сейчас ясно, что лево-либеральная коалиция оппозиционных партий одержала уверенную победу над правящей правоконсервативной партией "Права и справедливости" (ПиС). Победители намерены прекратить разногласия между Варшавой и Брюсселем, причиной которых стали действия ПиС. Тем не менее, чтобы вернуть Польшу на путь примирения с ЕС, новой коалиции предстоит преодолеть ряд серьезных преград, воздвигнутых ее предшественниками.

"Я никогда не был так счастлив получить второе место! Польша победила! Победила демократия! Мы сделали это! Мы убрали ПиС от власти! Еще год назад в это никто не верил! — заявил в понедельник лидер польской оппозиции, бывший президент Еврокомиссии и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Выборы в польский парламент в этом году считаются важнейшими в Восточной Европе. 38-миллионная Польша, шестая по величине экономика ЕС могла остаться во власти ПиС во главе с ее бессменным теневым лидером Ярославом Качиньским. Политический курс этой партии был направлен на фактический выход из ЕС и становился все более антиукраинским. Риторика Качиньского все больше напоминала риторику Владимира Путина о традиционных ценностях и "духовных скрепах". Не так давно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже объявил о прекращении поставок Украине оружия.

Голосование продолжалось до позднего вечера, на избирательных участках стояли очереди. Предварительные результаты выборов в Сейм стали известны вечером в воскресенье 15 сентября. Через час после завершения голосования польские медиа опубликовали результаты экзит-полла крупнейшего европейского полстера Ipsos. Согласно этим данным, ПиС получала 36,6% голосов, националистическая "Конфедерация" — 6,4%. Ведущей оппозиционной либерально-демократической партии "Гражданская коалиция" опрос давал 31%, а ее союзникам "Третьему пути" и "Левым" - 13,5% и 8,6% соответственно. Явка составила рекордные 74,14%. По данным Ipsos, большинство нового электората смогла привлечь именно оппозиция.

Результат оказался неожиданным как для сторонников, так и для противников ПиС. Еще две недели назад источники Delfi в Польше сомневались в таком исходе голосования.

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