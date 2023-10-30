Проживающий в Таллине гражданин Эстонии Антон Жолудев обзавелся сотней чужих лиц и имен и обманывал банки по всему миру, отмывая преступные деньги. Благодаря этому он сколотил огромное состояние. Теневой бизнес был настолько успешным, что мужчина смог отстроить для себя пять шикарных домов в Харьюмаа, пишет Eesti Ekspress.
Когда полицейские подсчитали доходы Антона и его жены Алины Жолудевой, у супругов обнаружились 2,3 миллиона евро, однако происхождение этих денег было загадкой.
Чтобы скрыть источник своего богатства, Жолудевы строили объекты недвижимости по всей Харьюмаа, но при этом не забывали тратить деньги и на развлечения.
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