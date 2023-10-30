В прошедшие выходные в России, на Северном Кавказе, прошла серия антисемитских акций — от поджога общинного центра до штурма аэропорта. По счастливой случайности, никто не пострадал. Эти антисемитские выступления — первые в российской истории со времен Второй мировой войны и первые в истории Северного Кавказа. Российские оппозиционные эксперты считают, что события в Дагестане вызваны международной исламской пропагандой и позицией путинского режима, впервые открыто занявшего сторону ХАМАС в израильско-палестинском конфликте. Еще одним фактором является специфика региона: Дагестан — самый бедный и наиболее традиционный регион из всех мусульманских республик РФ.

С 27 по 29 октября в ряде Северо-Кавказских регионов России — республике Дагестан и республике Кабардино-Балкария (КБР) произошла цепочка антисемитских выступлений. В субботу 28 октября в столице КБР Черкесске прошел митинг с требованием выселения евреев из республики. В ночь с 28 на 29 октября в Нальчике, городе компактного проживания в КБР горских евреев — татов — произошел поджог недавно построенного еврейского общинного центра. Ранее жители КБР начали собрать подписи под петицией прекратить его строительство под предлогом того, что евреи якобы составляют лишь 0,08% от населения республики. Это стало прологом к гораздо более опасным и массовым антисемитским выступлениям.