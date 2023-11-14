Видео, на котором вооруженные боевики ХАМАСа увозят окровавленную девушку со сломанной ногой в фургоне пикапа с музыкального фестиваля в Реиме, скандируя "Аллаху Акбар!", стало одним из символов жестокости ХАМАСа, который 7 октября совершил теракт против Израиля. На прошлой неделе семья подтвердила смерть Шани. До этого близкие Шани были готовы хвататься за соломинку и до конца надеялись, что их дочь жива.