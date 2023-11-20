21 ноября 2013 года Валерий Слинько провел под завалами рухнувшей кровли магазина Maxima несколько часов. Он пережил оба обрушения — но сумел избежать тяжелых травм и увечий. "Прошло 10 лет, но все, словно вчера. Мы (потерпевшие и родственники погибших — прим. ред.) все еще собираемся, чтобы просто встретиться и поговорить. Но с каждым годом нас все меньше и меньше: кто-то уже ушел из жизни, кто-то уехал, а кто-то просто устал от всего того, что происходило на суде. Живем с ощущением того, что на свете нет справедливости", — говорит Валерий.

10 лет назад, 21 ноября 2013 года, произошла крупнейшая катастрофа в новейшей истории Латвии: рухнула крыша торгового центра в рижском микрорайоне Золитуде. Погибли 54 человека — посетители и работники магазинов, а также несколько прибывших на место спасателей. Сейчас на месте магазина идут работы по обустройству мемориального парка. Delfi рассказывает о том, чем закончился суд по этому делу и как сложилась судьба рижан, которые потеряли своих близких, сами оказались под завалами или помогали спасти других.

Девять лет назад во время нашей первой встречи Валерий Слинько вспоминал, события трагедии в Золитуде так. Вечером Валерий он забежал в магазин: заплатить за электричество и купить что-то по мелочи. Когда он стоял у кассы, на людей стал падать потолок. До того, как потерять сознание, Валерий успел увидеть, как на кассира Мартиньша Плесиса падает плита.

"Очнулся и не соображал, что происходит: темно, сверху что-то капает. Кругом разбитые бутылки, какие-то железки. (…) Стал шевелить пальцами. Шевелятся. Сгибаю колени. Тоже шевелятся, но внизу все зажато. Второй обвал я вспомнил чуть позже. (…) Над моей головой сложились две плиты. Расстояние между ними было сантиметров тридцать. И в этом промежутке оказалась моя голова. Когда пришли спасатели и светили фонариками, как раз заметили мою голову и руки", — вспоминал Слинько. Извлечь его из-под завалов удалось лишь с третьего-четвертого раза. Сначала он подошел к врачам "неотложки", а побрел домой.

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