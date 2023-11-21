Скандальный бизнесмен Меэлис Лао, которого называли одним из лидеров эстонского преступного мира, вместо пистолета взял в руки перо и написал биографию "Крестный отец Востока", в которой откровенно рассказывает о своем бурном и кровавом прошлом.

57-летний Меэлис Лао — крепкий орешек. Ему стреляли в грудь из автомата Калашникова, пытались взорвать его, но все семь покушений оказались неудачными. Он обвинялся в насильственном лишении свободы, налоговых махинациях, контрабанде спиртных напитков, незаконном обращении с огнестрельным оружием и поджоге автомобиля класса "люкс", но ни разу не попал за решетку.

Жизнь Меэлиса похожа на стремительный мафиозный фильм: шикарно одет, ездит на дорогом автомобиле, рядом самые красивые женщины города. У него есть друзья в мире политики и бизнеса, а также близкие приятели в российском преступном мире. Он — мастер переговоров, всю жизнь балансирующий на грани между добром и злом.

Скандально известный человек прибыл на интервью в один из лучших столичных ресторанов Giovanni (место, выбранное Меэлисом — прим. ред.) на десять минут раньше оговоренного времени. "Я ценю свое время и время других людей. Это обычная вежливость", — говорит Меэлис, обнимаясь и целуясь. В общении он прост и непосредственен. На неприятные вопросы дает короткие ответы, улыбается и ухмыляется. Однажды во время интервью он попросил выключить диктофон, а затем по-человечески объяснил, почему ему приходится держать язык за зубами.

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