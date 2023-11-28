Какие школы растят политэлиту Латвии? Почему четверть восьмиклассников видит будущее Латвии в составе России, выходе из ЕС и НАТО или не видит будущего вообще? Кто главный авторитет для школьников? (Не министры и школа.) Что дает им возможность почувствовать себя принадлежными своей стране? Как получилось, что русскоязычные школьники были на равных и теперь отстали? Министерство образования и Латвийский университет презентовали результаты Международного исследования гражданского образования ICCS 2022.

В четвертом международном исследовании на тему гражданской активности участвовали 22 страны с разных континентов и две германских земли. В частности, в Латвии работу проводила группа ученых Латвийского университета по заказу Министерства образования.

К исследованию приобщились почти 3000 учеников восьмых классов (13-14 лет), почти 2000 их учителей и руководителей 147 школ Латвии. Школьники заполняли специально разработанные тесты, идентичные для всех стран. Давать ответы они могли на родном языке, чтобы лучше понимать, о чем их спрашивают.

Данные по Латвии презентовала глава местной группы исследователей от ЛУ доктор социальных наук Ирета Чексте. Она сразу предупредила, что данные собирались весной 2022 году. В это время Латвия только вышла из ковидного кризиса и началась война. Отразилось на результатах и введение нового содержания образования, куда непосредственно включили и дисциплины по гражданскому образованию. Предыдущие этапы, в которых участвовала и Латвии были в 2009 и 2016 году — новые факторы на них не влияли.

Что исследовали? Понимание и готовность молодых людей стать гражданами в мире, где демократия и участие жителей в управлении государств претерпевают трансформацию в соответствии с новыми вызовами и ценностями. Конкретно обращали внимание на долгосрочность, цифровую среду, разнообразие, взгляды на политические системы.

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